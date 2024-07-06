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اقتصاد

6 بنوك تتصدر قائمة المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال تعاملات نهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 6 بنوك قائمة المتعاملين الرئيسين بالبورصة خلال تعاملات نهاية الأسبوع.. وجاءت كالتالي:
- البنك الأهلي الكويتي بقيمة تداول بلغت 3.2 مليار جنيه
- البنك العربي المحدود بقيمة تداول بلغت 3.1 مليار جنيه.
- البنك العقاري المصري العربي بقيمة تداول بلغت 2.4 مليار جنيه.
-بنك القاهرة بقيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه.
- بنك أبو ظبي الأول مصر بقيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه
- البنك العربي الأفريقي بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه.

 

تداولات نهاية الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات  الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.908 تريليون جنيه، التربح  نحو 5 مليارات جنيه. 

البورصة، فيتو 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74%  عند مستوى 28362 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32%عند مستوى 34726 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72%  عند مستوى 12257 نقطة. 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

البورصة، فيتو 

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% عند مستوى 6222 نقطة.

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 9057 نقطة، وهبط   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% عند مستوى 2768 نقطة.

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