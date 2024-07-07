بـ 13 سيارة إطفاء، إخماد حريق في مخزن أخشاب بالسلام (صور)
تفقدت المهندسة مني البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أعمال إطفاء حريق مخزن اخشاب بحى السلام أول.
وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم السيطرة علي الحريق وهو عبارة عن مخزن خشب، بمعرفة رجال الحماية المدنية، حيث تم الاستعانة ب13 سيارة إطفاء من الدفاع المدني.
وأضافت نائب محافظ القاهرة، أن الحريق لم يسفر عن أى إصابات ولا توجد خسائر
وحضر عملية الإطفاء اللواء إيهاب زهني رئيس الحي وبالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية.
وكانت غرفة عمليات حى السلام أول تلقت بلاغا يفيد وجود حريق بشارع ال زاهر من شارع محمد جلال تقسيم يماني النزهه.
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