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رئيس حي شرق بالإسكندرية: رفع 70 طن تراكمات قمامة بحرم السكك الحديدية

رفع 70 طن تراكمات
رفع 70 طن تراكمات قمامة بحرم السكك الحديدية

صرح اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بالإسكندرية، أن إدارة النظافة بالحي بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للنظافة الحضرية قامت برفع ٧٠,٢٩٠ طن تراكمات قمامة بحرم السكك الحديدية بنطاق الحي.

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وجاء ذلك استمرارا لرفع كافة تراكمات القمامة بطول مسار السكك الحديدية، ومتابعة الأعمال لحظيا، والذي يأتي في إطار متابعة تدابير إيقاف قطار أبو قير وتنفيذ مشروع المترو.

 وأوضح حبيب أن تلك التراكمات تم رفعها من مزلقان الظاهرية حتى وينجت وما بينهما بنطاق الحي، مؤكدا على كافة الادارات المعنية بالحي بضرورة التواجد على مدار اليوم ومتابعة أعمال رفع التراكمات والتأكد من تواجد المعدات اللازمة، وتقديم الدعم اللازم والتعاون مع مسئولي الشركة وتذليل كافة العقبات التي قد تطرأ، لحين الانتهاء من رفع كافة التراكمات 

 وشدد على استمرار المتابعة وعدم السماح بعودة أية تراكمات مرة أخرى بطول المسار بنطاق الحي.

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الاسكندرية حي شرق الفريق أحمد خالد

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