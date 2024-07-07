الأحد 07 يوليو 2024
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رياضة

أولمبياد باريس، موعد وصول منتخب مصر للطائرة إلى فرنسا

منتخب الكرة الطائرة،
منتخب الكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، تتوجه بعثة المنتخب الوطني للكرة الطائرة بقيادة المدير الفني الإسباني فرناندو مونزو إلى فرنسا يوم 21 يوليو الجاري، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقرر لها خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس 2024 في العاصمة باريس.

نجح منتخب مصر لكرة الطائرة في حصد المركز الثالث ببطولة كأس التحدي العالمي المقام  خلال الفترة من 4 وحتى 7 يوليو الجاري في مدينة ليني بالصين.

منتخب الكرة الطائرة يفوز على أوكرانيا

 وتمكن منتخب مصر من الفوز على منتخب أوكرانيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 3/2 في مباراة ماراثونية، جاءت نتائج أشواطها على النحو التالي:

21/25
25/20
20/25
25/17
15/13

وكان قد بدأ منتخب الطائرة مشواره بالبطولة بالفوز على منتخب قطر بنتيجة 3/2 في ربع النهائي يوم الجمعة الماضي قبل أن يخسر أمس أمام نظيره الصيني صاحب الأرض والجمهور، في نصف النهائي.

وتقام بطولة كأس التحدي بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة ويتأهل صاحب المركز الأول لدوري الأمم للكرة الطائرة العام المقبل.

ويشارك في كأس التحدي العالمي 8 منتخبات وهي: مصر، قطر، الصين، بلجيكا، أوكرانيا، تشيلي، كرواتيا، والمكسيك.

 

قائمة منتخب الكرة الطائرة

وضمت قائمة المنتخب المصري كلًا من: محمد رضا، محمد رمضان، حسام يوسف، مصطفى جابر، رضا هيكل، سيف عابد، محمد مصطفى لعبة، أحمد عزب، محمد عسران، عبد الرحمن الحسيني، أحمد ضياء، محمد عادل، حمادة عثمان، ومحمد المهدي.

وترأس البعثة المصرية، الكابتن عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد، ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من الأسباني فرناندو مونزو مديرًا فنيًا وطارق الزفتاوي مدربًا عامًا ومحمد السيد سيكو مدربًا والدكتور سامح ظلام أخصائي تأهيل وإصابات الملاعب، وأحمد سعيد محللًا تقنيًا.

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