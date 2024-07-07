تقرير: 53٪ ارتفاعا في جرائم الإنترنت عبر تيليجرام خلال شهرين

كشف تقرير حديث لخبراء أمن المعلومات حول تحليل القنوات المظلمة على منصة تيليجرامعن اتجاه مثير للقلق يتمثل في استخدام مجرمي الإنترنت المتزايد لمنصة تيليجرام كمنصة لأنشطة السوق الخفية.

الاحتيال عبر منصة تيليجرام

يشغل مجرمو الإنترنت قنوات ومجموعات مخصصة على تيليجرام لمناقشة مخططات الاحتيال، وتوزيع قواعد البيانات المسربة، والمتاجرة بالخدمات الإجرامية المختلفة، مثل نهب الأموال، وتزوير المستندات، وهجمات حجب الخدمة الموزعة كخدمة.

وتشير بيانات خدمة Digital Footprint Intelligence من كاسبرسكي إلى ارتفاع حجم هذه المنشورات بنسبة 53% في الفترة من مايو إلى يونيو 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أكد أليكسي بانيكوف، محلل في وحدة معلومات البصمة الرقمية من كاسبرسكي، أن الاهتمام المتزايد بمنصة تيليجرام من مجتمع مجرمي الإنترنت مدفوع بعدة عوامل رئيسية كالتالي.

أولًا، يحظى تطبيق المراسلة هذا بشعبية كبيرة، حيث وصلت قاعدته الجماهيرية إلى 900 مليون مستخدم شهريًا، وفقًا لمؤسسه بافيل دوروف.

وثانيًا، يتم تسويقه باعتباره تطبيق المراسلة الأكثر أمانًا، واستقلالية، وحمايةً لجميع بيانات المستخدمين، ما يمنح مصادر التهديد شعورًا بالأمان والإفلات من العقاب.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن العثور على مجتمع على تطبيق تيليجرام أو إنشاؤه بسهولة، ويتيح هذا - إلى جانب عوامل أخرى - جذب الجمهور بسرعة للقنوات المختلفة، بما في ذلك تلك الخاصة بالجرائم السيبرانية.»

يُظهر مجرمو الإنترنت النشطون على منصة تيليجرام قدرًا أقل من التطور الفني والخبرة مقارنة بأولئك الموجودين في منتديات الإنترنت المظلم الأكثر تقييدًا وتخصصًا.

ويرجع ذلك إلى حاجز الدخول المتدني إلى مجتمع تيليجرام المظلم، حيث لا يحتاج أي شخص ذو أغراض خبيثة سوى إنشاء حساب والاشتراك في المصادر الإجرامية التي يمكنه العثور عليها كونه جزءًا من هذا المجتمع الإجرامي.

كما يفتقر تيليجرام إلى نظام سمعة مماثل لذلك الموجود في منتديات الإنترنت المظلم (كما هو موضح في دراسة كاسبرسكي ).

وبناء على ذلك، يميل العديد من المحتالين في أوساط تيليجرام الإجرامية إلى خداع زملائهم من أعضاء المجتمع.

نشاط القراصنة عبر تيليجرام

يتمثل الاتجاه الآخر في بروز تيليجرام كمنصة يقوم من خلالها العديد من القراصنة النشطين بالإدلاء ببيانات والتعبير عن آرائهم، إذ يجدون أن المنصة أداة مناسبة للتحريض على هجمات حجب الخدمة الموزعة وغيرها من الأساليب التخريبية ضد البنى التحتية المستهدفة، نظرًا لقاعدة المستخدمين الواسعة وسرعة وتيرة توزيع المحتوى عبر قنوات تيليجرام.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنهم نشر البيانات المسروقة من المنظمات التي تمت مهاجمتها في المجال العام باستخدام القنوات المظلمة.