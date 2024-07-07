تحرير 37 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق، عن ضبط 37 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

تحرير 37 ألف مخالفة مرورية متنوعة



وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط نحو 37 ألفا و97 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 14 ألفا و779 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و2041 مخالفة سير بدون ترخيص و20 مخالفة موقف عشوائي و1479 مخالفة للتحدث في المحمول أثناء القيادة و16 مخالفة دراجة نارية و6 مخالفات لشروط الترخيص.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ