الأحد 07 يوليو 2024
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نائب وزير الصحة يتفقد مركز طب الأسرة بمنطقة بدر

نائب وزير الصحة،فيتو
نائب وزير الصحة،فيتو
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قام الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية مفاجئة، بمركز صحة الأسرة بالحي الثالث في منطقة بدر الطبية، بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، ضمن خطة الوزارة لإحكام الرقابة والمتابعة، لضمان كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ووفقا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بالمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية.

مراجعة عدد الأطباء في كل تخصص طبي

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير تفقد جميع أقسام المركز (الأسنان، باطنة، والعيادات التخصصية، والصيدلية، ومعمل التحاليل)، واطلع على دفاتر الحضور والانصراف وكشوف البصمة والنوبتجية للعاملين بالمركز، بالإضافة إلى مراجعة عدد الأطباء في كل تخصص طبي.

وأضاف «عبدالغفار»، أن نائب الوزير، راجع منظومة العمل بمبادرة المقبلين على الزواج، وتأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات، واطلع على الملفات الخاصة بتسجيل المستفيدين من المبادرة، واستمع لآراء بعض المواطنين الذين يتلقون الخدمة، وأكد على سرعة تسليم نتائج التحاليل الخاصة بالمبادرة لأحد المواطنين.

وأوضح «عبدالغفار»، أن نائب الوزير اطلع على منظومة صرف الألبان، وراجع الأرصدة، وبيان الاستهلاك، وأكد على ضرورة استخدام الميكنة والرقمنة في كل البيانات والمعلومات الخاصة بالمنظومة، كما تفقد عيادة صحة المرأة، وأكد على سرعة تطوير وتجهيز غرفة المشورة الخاصة بالأطفال، وتفقد أيضا الصيدلية واطلع على معدلات الاستهلاك، لبيان النواقص والاحتياجات.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير، حرص على الاستماع لآراء بعض الأطباء والتمريض، حول التحديات والمعوقات التي تواجههم في العمل، وأطلعهم على جهود الدولة، لضمان استدامة الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدا العمل على تذليل أي تحديات قد تواجه الفرق الطبية من العاملين بالمنشآت الصحية.

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وتابع «المتحدث الرسمي»، أن نائب الوزير اطلع على صندوق الشكاوى الخاصة بالمترددين، وأوصى بضرورة تلافي الملاحظات، والعمل على تكثيف الجهود لتخفيف العبئ عن المواطنين، ضمن جهود الدولة لتطوير المنظومة الطبية للارتقاء بصحة المصريين.

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الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان خالد عبدالغفار مبادرة المقبلين على الزواج

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