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رياضة

مدرب البرازيل: أتحمل مسئولية الخروج من كوبا أمريكا وهذا ما نحتاجه

البرازيل
البرازيل

قال دوريفال جونيور مدرب البرازيل إن منتخب بلاده لا يزال في مرحلة تطوير وإعادة تنظيم ولديه فرصة كبيرة للتحسن بعد الخروج من دور الثمانية لبطولة كوبا أميركا،بالهزيمة أمام أوروجواي.

ولم تقدم البرازيل الأداء المتوقع منها في البطولة القارية المقامة في الولايات المتحدة وتعادلت مرتين في دور المجموعات وفازت على باراجواي فقط قبل خروجها من دور الثمانية للمرة الثانية على التوالي في بطولة كبرى بعد وداع كأس العالم 2022 في نفس المرحلة وبركلات الترجيح أيضًا على يد كرواتيا.

مدرب البرازيل يتحمل المسؤولية 

وقال دوريفال الذي تحمل "المسؤولية الكاملة" لخروج فريقه المبكر "نحن نمر بعملية إصلاح وتجديد مهمة جدًا لهذا الفريق. الفريق لعب تحت قيادتي ثماني مباريات فقط وهذا هو المسار الذي يتعين علينا اجتيازه.

واضاف: “نحن ندرك الصعوبات التي ستواجهنا، لكننا خسرنا الآن مباراة في الأدوار الإقصائية ولم يكن هذا ما توقعناه”.

وتابع: "لكنني أكرر، لدينا فرصة كبيرة لمواصلة التطور والتحسن وهدفنا الرئيسي الآن هو التأهل لكأس العالم. الآن نحن في المركز السادس في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، ولا يعجبنا هذا".

وأشاد دوريفال الذي تولى تدريب المنتخب البرازيلي في  يناير الماضي فقط بمنتخب أوروجواي بقيادة الأرجنتيني بيلسا قائلًا إنه فريق يمكن للبرازيل أن تطمح إلى السير على خطاه بعد تأثره بفلسفة بيلسا.

وأضاف دوريفال "أعتقد أن منتخب أوروجواي لديه نمط. نمط محدد وواضح. المدرب يعمل مع الفريق منذ مدة طويلة. واجهوا بعض المشكلات في البداية وقاموا بتصحيحها. الآن يحققون نتائج رائعة. أعتقد أننا سنحقق كل ذلك أيضا، لا شك في ذلك، لكننا بحاجة إلى بعض الوقت لإجراء مثل هذه التصحيحات.

واختتم: "واجهنا بعض المشاكل في بداية البطولة. أعتقد أننا صححنا الكثير من الأخطاء... الأمر صعب بالنظر إلى الفترة الزمنية التي عملنا خلالها لمحاولة تنفيذ خططنا بسرعة. أعتقد أنه سيكون لدينا المزيد من الوقت في المستقبل".

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