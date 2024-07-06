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محافظات

هدفنا خدمة المواطن، محافظ جنوب سيناء يعقد أولى اجتماعاته مع رؤساء المدن

محافظ جنوب سيناء،فيتو
محافظ جنوب سيناء،فيتو

 عقد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء ، أولى اجتماعاته اليوم السبت، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وجميع رؤساء المدن بالمحافظة.

 

هدفنا خدمة المواطن، محافظ جنوب سيناء يعقد أولى اجتماعاته مع رؤساء المدن 

 في بداية الاجتماع هنأ محافظ جنوب سيناء الحضور بالعام الهجري الجديد 1446 داعيا الله أن يعيده على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتواجد الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين، مؤكدا على أهمية التعامل مع المواطن بصراحة وشفافية ومراعاة البعد الإنساني وتنفيذ القانون.


وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة إعداد خطة وبرنامج زمني للمرور على كافة المدن التسع خلال أسبوعين للتعرف على أرض الواقع على المتطلبات والعوائق وايجاد الحلول المناسبة لها.

كما قرر عقد اجتماع نصف شهري مقترحا الأربعاء الثانى والأخير من كل شهر للاجتماع برؤساء المدن ومتابعة ما تم تنفيذه من توجيهات وإيجاد حلول عاجلة لمشاكل المواطنين واستكمال أعمال التنمية بالمحافظة.

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