الأحد 07 يوليو 2024
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حوادث

ضبط 15 ديلر مخدرات في المنتزة وسقوط لصي تاكسي بالظاهر

حملة أمنية
حملة أمنية

شنت  الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، حملة أمنية استهدفت حائزى وتجار المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة ثان المنتزة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 11 قضية ضُبط خلالها (15) متهما وبحوزتهم (1,750 كيلو جرام من مخدر الحشيش - كمية من مخدرى "الهيروين - الشابو" – 480 قرصا مخدرا - 3 سلاح أبيض)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 سقوط لصوص سيارة بالظاهر 

وفى سياق آخر، تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن سرقة سيارة أجرة "تاكسى" بمنطقة الظاهر بالقاهرة.


وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين "لهم معلومات جنائية" – مقيمان بالقليوبية).. واعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن السيارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الاجهزة الامنية بالاسكندرية حملة أمنية بالمنتزه متجرى المواد المخدرة منطقة الظاهر لمخدر الحشيش

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