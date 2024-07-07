محافظ أسوان يتابع انطلاق حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة (صور)

تابع الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان انطلاق المرحلة الأولى من الموجه الـ 23 لإزالة التعديات، والتى تستمر حتى 26 يوليو الجارى حيث استهدفت إزالة 7 حالات تعد بمساحة 1200 م2 بنطاق حى جنوب بمركز ومدينة أسوان، موضحًا بأنه يتم إدراج مختلف الحالات المستهدفة بهذه الموجه فى ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف، والإشراف المتواصل واللحظى من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

اجتماع تنسيقى للإعداد والتجهيز الجيد

جدير بالذكر بأنه تم عقد اجتماع تنسيقى برئاسة المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام لتحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية والمختصة للإعداد والتجهيز الجيد للموجه الـ 23، والتى ستشهد انطلاق المرحلة الثانية منها فى الفترة من 3 إلى 23 أغسطس المقبل، ثم المرحلة الثالثة فى الفترة من 31 أغسطس وتنتهى فى 20 سبتمبر القادم.

فيما شارك فى فعاليات إنطلاق فعاليات الموجه الـ 23 لإزالة التعديات العاملين والفنيين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى، وبإشراف محمود بهاء نائب رئيس المدينة، وعلاء آدم رئيس حى جنوب، مدعمين بالمعدات الثقيلة، ووسط تعاون ومشاركة من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بقيادة اللواء أكرم مساعد مدير الأمن.