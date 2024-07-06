الأهلي يطارد بيراميدز، ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ30

ترتيب الدوري المصري، تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 30 لمسابقة الدور يالمصري بمواجهتي سموحة ضد إنبي وزد ضد البنك الأهلي بعد تأجيل مباراة المقاولون ومودرن سبورت بسبب وفاة اللاعب أحمد رفعت

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل إنطلاق مباريات الجولة الـ 30 ويليه الأهلي في المركز الثاني.

وجاء جدول ترتيب الدوري الممتاز كالتالي:

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- بيراميدز 65 نقطة

2- الأهلي 54 نقطة

3- المصري البورسعيدي 48 نقطة

4- مودرن سبورت 44 نقطة

5- إنبي 42 نقطة

6- زد اف سي 41 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 40 نقطة

8- سموحة 39 نقطة

9- الزمالك 38 نقطة

10- الاتحاد السكندري 38 نقطة

11- طلائع الجيش 35 نقطة

12- الإسماعيلي 31 نقطة

13- الجونة 31 نقطة

14- البنك الأهلي 30 نقطة

15- فاركو 26 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- المقاولون العرب 20 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

مواعيد مباريات الجولة الـ 30 لبطولة الدوري المصري

السبت 6 يوليو

المقاولون ضد مودرن سبورت - 4 عصرا - ستاد المقاولون

سموحة ضد إنبي - 5:30 عصرا - ستاد الاسكندرية

زد ضد البنك الأهلي - 7 مساءً - ستاد القاهرة

الأحد 7 يوليو

بلدية المحلة ضد المصري - 4 عصرا - ستاد الجيش ببرج العرب

الجونة ضد سيراميكا كليوباترا - 7 مساءً - ستاد الجونة

الزمالك ضد الاسماعيلي - 7 مساءً - ستاد القاهرة

الاثنين 8 يوليو

فاركو ضد الداخلية - 4 عصرا - ستاد حرس الحدود

الاتحاد ضد بيراميدز - 5:30 مساءً - ستاد الدفاع الجوي

الأهلي ضد طلائع الجيش - 7 مساءً - ستاد القاهرة