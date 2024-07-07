الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس جهاز العاصمة الإدارية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها

جهاز العاصمة الادارية
جهاز العاصمة الادارية

 أجرى المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة،  جولة موسعة لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة شملت طريق 1 بمنطقة الحي السكني الثالث R3، والمجاورتين الثامنة والسادسة، وذلك في أولى جولاته الميدانية عقب توليه مهام منصبه رئيسًا لجهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

 

ووجه  عبدالرازق، بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالصيانات بالمجاورات، موجهًا شركات الزراعة والنظافة والإنارة بضرورة التواجد وتكثيف العمل.

 

وشملت جولة رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، المرور على طريق التسعين مرورًا بطريق 9 وطريق 11، مشددًا على الشركات القائمة بالأعمال بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال في أسرع وقت.

وانتقل عبدالرازق، للمرور على طريق 15/16 وطريق 4، كما تفقد طريق مسجد مصر، وكذا الطريق الخاص بمجلس النواب، وشدد على ضرورة العمل على إنهاء الصيانات اللازمة للطرق والجزر الجانبية والوسطى للزراعات.

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