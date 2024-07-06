انهيار طالب وسقوطه أرضا عقب خروجه من امتحان الكيمياء بأسيوط (بث مباشر)

امتحانات الثانوية العامة، أدى اليوم السبت 28 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة بمحافظة أسيوط امتحان مادتي الجغرافيا والكيمياء في 79 لجنة موزعة على مراكز أسيوط، وسط إجراءات أمنية مشددة في ماراثون الامتحانات للمواد المضافة للمجموع.

ورصدت فيتو ردود أفعال الطلاب عقب الخروج من اللجنة وتعقيبهم على امتحان الكيمياء والجغرافيا وبعض الأسئلة.

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انهيار طالب وسقوطه أرضا عقب امتحان الكيمياء

رصدت فيتو من خلال اللايف انهيار أحد الطلاب عقب خروجه مباشرة من المدرسة وتلقاه والده بعد سقوطه على الأرض وانهياره بسبب صعوبة مادة الكيمياء.

استياء طلاب الثانوية العامة من امتحان الكيمياء

والتقت فيتو مع عدد من الطلاب الذين عبروا عن استيائهم من صعوبة امتحان الكيمياء وخاصة أسئلة الكيمياء العضوية والمعادلات.

وقال أحد الطلاب إن أسئلة الكيمياء كانت صعبة ولكن عبر آخرون عن سهولة أسئلة الجغرافيا كونها مباشرة من كتاب الوزارة بينما أسئلة الكيمياء صعبة للغاية وفيه بعض النقاط غير ملاءمة سوي للطالب المتفوق وكثرة أسئلة الامتحان تحتاج إلى وقت أطول من الـ ٣ ساعات.

استعدادات الثانوية العامة بأسيوط

وفي السياق، أكد مسئولو مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والانتهاء من تجهيز اللجان الامتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو، وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة، وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفاديًا لانقطاعها في أي وقت، حتى لا تؤثر على العملية الامتحانية، ولخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك الانتهاء من تجهيز الاستراحات المخصصة للمشاركين في العملية الامتحانية، والتأكد من توافر جميع الخدمات الأساسية بها.

من جانبه أوضح محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام بلغ 28132 طالبا وطالبة موزعين على 79 لجنة، بالإضافة إلى لجنة مدرسة المتفوقين "stem" منهم 19056 طالبا وطالبة علمي علوم، و1576 طالبا وطالبة علمي رياضة، و7500 طالب وطالبة أدبي كما يبغ عدد المنتدبين على لجان السير 6259 ملاحظا و1247 مقدر درجات.

وعدد الاستراحات للمراقبين 23 استراحة موزعة على كافة مراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى إنه تم تجهيز استراحات رؤساء اللجان والملاحظين لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات حيث تم توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة السادة المنتدبين والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ 24 ساعة بالاستراحات لحل أية مشكلة قد تطرأ بالإضافة إلى تجهيز غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية.