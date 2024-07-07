نضال الأحمدية توجه تهديدا لحسام حبيب: إذا ما بيخرس راح اسكتوا بالقوة

دخلت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية على خط أزمة شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب عقب الانتهاكات الأخيرة التي حدثت بينهما مؤخرًا.

نضال الأحمدية تهدد حسام حبيب

وقام حسام حبيب بضرب شيرين فجر أمس السبت على مدار ساعة كاملة وذهبت الأخيرة لتحرر محضرا ضده ووجهها وجسدها مغطى تماما بالدماء، وتعليقا على هذا قالت الإعلامية نضال الأحمدية: “ياريت يسكت أو أنا بصير صرح وبسكتوا بالقوة ولو بدا تزعل شيرين”.

وتابعت بحسب تصريحاتها لموقعها "الجرس": “إذ ما بيخرس وبيعمل اللازم راح أكشف عن شغله فى بيروت وأفضح كل شيء”.

وكان المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب والمتحدث الرسمي لها، أكد أنه لا يوجد تنازل عن المحضر الذي حررته الفنانة ضد طليقها الفنان حسام حبيب، مشيرًا إلى أن الصلح لم يتم والتنازل لم يحدث.

حقيقة تنازل شيرين عبد الوهاب عن المحضر

وفي سياق متصل تباشر النيابة العامة بالقاهرة التحقيق في البلاغ المقدم من الفنانة شيرين عبدالوهاب ضد طليقها الفنان حسام حبيب لاتهامه بالتعدي عليها بالضرب، بعد أن حررت الفنانة شيرين عبدالوهاب محضرا رسميا بقسم التجمع الخامس، لطليقها بعد التعدي عليها بالضرب المبرح داخل شقة تستخدم كاستديو بمنطقة التجمع الأول.