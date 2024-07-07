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ملفات وحوارات

ماذا حدث في فيلا التجمع؟.. التفاصيل الكاملة لأزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد الاعتداء عليها والقبض على حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب،
شيرين عبد الوهاب، فيتو

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب التريند بمواقع التواصل الاجتماعي، بسبب قضية الاعتداء على الفنانة شيرين عبد الوهاب من قبل الفنان حسام حبيب وإحداث إصابات وكدمات وجرح غائر بالرأس. 

وترصد فيتو في السطور التالية التفاصيل الكاملة لواقعة الاعتداء على شيرين عبد الوهاب. 

القبض على حسام حبيب مختبئا بشقته 

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على المطرب حسام حبيب حال اختبائه داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول؛ لاتهامه بالتعدي بالضرب على المطربة شيرين عبد الوهاب.


حقيقة تنازل شيرين عن محضر التعدي 

أكد المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب، أنه لا يوجد تنازل عن المحضر الذي حررته الفنانة اليوم ضد طليقها حسام حبيب، وأن الإجراءات القانونية لا زالت مستمرة وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

وكشف مصدر مطلع، تفاصيل التقرير الطبي المبدئي عن حالة الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد تحريرها محضرا رسميا في قسم شرطة التجمع تتهم فيه زوجها السابق الفنان حسام حبيب بالتعدي عليها بالضرب.

كدمات وتجمعات دموية 

وأوضح المصدر، أن التقرير احتوي علي تجمعات دموية أسفل العين اليسري، وإصابات متفرقة بالجسم، وكدمات بالقدم اليمني، وجرح غائر بالرأس.

وقالت الفنانة إنها فوجئت به يأتي إلى فيلتها بمنطقة التجمع الأول وتشاجر معها بسبب حسابات مالية خاصة بالشركة التي بينهما في استديو غنائي، وتطورت لتعديه بالضرب المبرح عليها وسرقتها، وحررت المحضر رقم 7155 جنح التجمع أول. 

 

موقف نقابة المهن الموسيقية من واقعة اعتداء حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب 

 

في هذا السياق، كشف مصدر من نقابة المهن الموسيقية، حقيقة استدعاء شيرين عبد الوهاب، وحسام حبيب للتحقيق معهما، وتوقيع عقوبة قاسية عليهم، بسبب هذه الأحداث.

وقال المصدر لـ “فيتو”، إن ما حدث بين شيرين وحسام حبيب، ليس للنقابة دخل به نهائيًا، لأنها “أمور شخصية”، وكل ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي غير صحيح.

أول تعليق من حسام حبيب بعد واقعة المشاجرة مع شيرين عبد الوهاب

وفى أول تعليق له، نفي حسام حبيب طليق شيرين عبد الوهاب، وجود أي خلافات بينهما، وذلك خلال تصريحاته لبرنامج et بالعربي، مضيفا: “طبعا مش صح”.

يذكر أن بعدها بساعات نجحت قوات الأمن بالقاهرة في إلقاء القبض على الفنان حسام حبيب.

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