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رياضة

كرة اليد، منتخب مصر يطير إلى سلوفينيا استعدادا لأولمبياد باريس

منتخب كرة اليد، فيتو
منتخب كرة اليد، فيتو

كرة اليد، تتوجه بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة كارلوس باستور المدير الفني، إلى سلوفينيا اليوم الأحد، لملاقاة المنتخب السلوفيني في مباراتين وديتين، ضمن استعدادات المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب سلوفينيا غدا 8 يوليو، في مواجهة ودية استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس.

وخسر منتخب مصر لكرة اليد من نظيره منتخب كرواتيا، بنتيجة 29-36 في المباراة التي أقيمت بالأمس، في إطار استعدادات الفراعنة  لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024. 

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

حراس المرمى: كريم هنداوي  - محمد علي - محمد عصام الطيار.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار وأحمد هشام سيسا.

الجناح أيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الظهير الأيسر: علي زين - أحمد هشام السيد دودو - عبد الرحمن فيصل.

الظهير أيمن: يحيى خالد - مهاب سعيد.

صناع اللعب: يحيى الدرع - سيف الدرع.

الدائرة: إبراهيم المصري - أحمد عادل - خالد وليد - محمد طارق.

جدول مباريات منتخب كرة اليد في الأولمبياد

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن جدول مباريات منتخب مصر خلال مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم: الدنمارك – النرويج – المجر – فرنسا  – الأرجنتين.

وجاء جدول مباريات منتخب مصر كالتالي:

مصر × المجر - السبت 27 يوليو - 12 ظهرا

مصر × الدنمارك - الإثنين 29 يوليو - 3 عصرا

مصر × فرنسا - الأربعاء 31 يوليو - 8 مساء

مصر × النرويج - الجمعة 2 أغسطس - 10 مساء

مصر × الأرجنتين - الأحد 4 أغسطس - 12 ظهرا.

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