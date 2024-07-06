كرة اليد، موعد ودية مصر وكرواتيا استعدادا لأولمبياد باريس
كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور مواجهة قوية اليوم أمام منتخب كرواتيا، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في أولمبياد باريس، والمقرر لها خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس.
موعد مباراة مصر وكرواتيا
ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب الوطني أمام كرواتيا في الخامسة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.
استعدادات منتخب كرة اليد لأولمبياد باريس
ومن المقرر أن يتوجه المنتخب الوطني مباشرة إلى سلوفينيا غدا الأحد، لخوض مباراة ودية أمام منتخبها يوم 8 يوليو.
وتعود بعثة المنتخب الوطني إلى القاهرة يوم 9 يوليو، والدخول في معسكر مغلق لمدة 3 أيام في القاهرة، قبل السفر مجددا إلى السويد يوم 14، لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب السويدي يومي 16 و18 يوليو.
ومن المقرر أن تعود بعثة المنتخب مرة أخرى إلى القاهرة يوم 19 يوليو، قبل السفر إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في الدورة الأولمبية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.