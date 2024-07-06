كرة اليد، منتخب مصر يواجه كرواتيا وديا استعدادا لأولمبياد باريس

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور مواجهة قوية اليوم أمام منتخب كرواتيا، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في أولمبياد باريس، والمقرر لها خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس.

ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب الوطني أمام كرواتيا في الخامسة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

استعدادات منتخب كرة اليد لأولمبياد باريس

ومن المقرر أن يتوجه المنتخب الوطني مباشرة إلى سلوفينيا غدا الأحد، لخوض مباراة ودية أمام منتخبها يوم 8 يوليو.

وتعود بعثة المنتخب الوطني إلى القاهرة يوم 9 يوليو، والدخول في معسكر مغلق لمدة 3 أيام في القاهرة، قبل السفر مجددا إلى السويد يوم 14، لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب السويدي يومي 16 و18 يوليو.

ومن المقرر أن تعود بعثة المنتخب مرة أخرى إلى القاهرة يوم 19 يوليو، قبل السفر إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في الدورة الأولمبية.