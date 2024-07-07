القومي للترجمة يطلق الدورة الثالثة من جوائزه السنوية، اعرف شروط التقدم والجوائز

يطلق المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، الدورة الثالثة من جوائزه السنوية.

ونستعرض شروط التقدم للمشاركة بالجوائز السنوية للقومي للترجمة وجوائزها:

جوائز القومي للترجمة السنوية

أولًا: جائزة جابر عصفور للترجمة في مجال الآداب والدراسات النقدية (الدورة الثالثة-2024/ 2025) وهي:

جائزة تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة في المجالات التالية: (الرواية، الشعر، القصة القصيرة، النصوص المسرحية، السيرة الذاتية، أدب الرحلات، دراسات عن الترجمة، الدراسات النقدية،..).ويُمنح الفائز مكافأة مالية قدرها خمسون ألف جنيه، ودرع تذكارى، وشهادة تقدير.

ثانيًا: جائزة جمال حمدان للترجمة في مجال الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية (الدورة الثالثة-2024/ 2025)، وهي جائزة تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة في المجالات التالية: (الفلسفة، علم النفس، علم الاجتماع، الاقتصاد، العلوم السياسية، التاريخ، الجغرافيا،الآثار، إدارة الأعمال،..) ويُمنح الفائز مكافأة مالية قدرها خمسون ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير.

ثالثًا: جائزة سميرة موسى للترجمة في مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم(الدورة الثالثة-2024/ 2025)، وهي جائزة تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة في المجالات التالية: (الثقافة العلمية وتبسيط العلوم، فلسفة العلوم، تاريخ العلوم،التكنولوجيا،..) ويُمنح الفائز مكافأة مالية قدرها خمسون ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير.

رابعًا: جائزة الترجمة للشباب (الدورة الثالثة-2024/ 2025) وهي جائزة تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة التي أنجزها مترجمون شباب دون سن أربعين سنة في مجالات متنوعة.

ويُمنح الفائز بالمركز الأول مكافأة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير،يُمنح الفائز بالمركز الثاني مكافأة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير ويُمنح الفائز بالمركز الثالث مكافأة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير.

شروط منح الجوائز

تُمنح الجوائز للأعمال المستوفية لشروط التقدم، وتحقق المعايير التالية:

1. أهمية العمل المُتَرجْم.

2. دقة النقل عن النص الأجنبي ومدى صحة الترجمة (دقة الترجمة، الحفاظ على مضمون العمل الأصل وروحه).

3. جودة الصياغة العربية ووضوح الأسلوب (سلامة اللغة إملائيًا ونحويًا وتعبيريًا، مقروئية الترجمة وسلاستها وجماليتها).

4. الجهد المعرفي المبذول من المُترجِم (مقدمة للترجمة، تعليقات، حواش، فهارس فنية وببليوجرافيا).

خامسًا: جائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة عن مجمل الأعمال

(الدورة الثانية-2024/ 2025)وهي جائزة تُمنح لأحد كبار المترجمين عن مجمل أعماله تقديرًا لإسهامه في نقل وترجمة الأعمال التي شكلت نقلة معرفية وثقافية في المكتبة العربية، وجهوده في مجال الترجمة، ومشاركته في تأسيس مشروعات ثقافية كبيرة.

ويُمنح الفائز مكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير. وعن شروط التقدم لجائزة رفاعة:

1. أن تكون الأعمال مترجمة ومنشورة في إحدى دور النشر المصرية أو العربية.

2. أن تكون الأعمال المترجمة حاصلة على حقوق الملكية الفكرية.

3. أن تكون جميع الترجمات عن اللغة الأصلية وتُمنح الجائزة للأعمال المستوفية لشروط التقدم، وتحقق المعيارين التاليين:

1. أهمية الأعمال المُتَرجْمة.

2. الجودة والإتقان في الأعمال المُتَرجْمة.

الأوراق والمستندات المطلوبة:

1. نموذج المشاركة في الجائزة (يمكن الحصول عليه من مقر المركزأو طلبه عبر البريد الإلكتروني).

2. تعريف بالعمل المُتَرجْم فيما لا يزيد عن ألف كلمة.

3. سيرة ذاتية حديثة مختصرة، وصورة الرقم القومي.

4. صورة من موافقة الجهة المالكة للحقوق على الترجمة.

5. خمسة أصول من العمل المترجم، وثلاث نسخ مصورة من العمل الأجنبي. (المركز غير ملزم بإعادة الأعمال المقدمة، سواء فاز العمل بالجائزة أو لم يفز).

(تُقبل الأعمال المقدمة من الأفراد، وكذلك من الهيئات العلمية والثقافية، والمترجمين والناشرين، علمًا بأن قيمة الجائزة تُمنح كاملة للمترجم).

كيفية التقديم للجوائز

تُسلم الترجمات ومرفق بها الأوراق والمستندات المطلوبة إلى إدارة التدريب والجوائز باليد

أو بالبريد المصري.

باب التقديم مفتوح حتى 15 /8 /2024 (باستثناء يومي الجمعة والسبت) من الساعة 11.00 صباحًا إلى الساعة 2.00 مساءً، فى 1 شارع الجبلاية، الجزيرة، ساحة دار الأوبرا، القاهرة، أو الدور الأول، مبنى وزارة الثقافة، الحي الحكومي، العاصمة الإدارية.