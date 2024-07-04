الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"فرقة العمال المصرية" يتصدر مبيعات المركز القومي للترجمة في شهر يونيو

فرق العمالة المصرية،
فرق العمالة المصرية، فيتو

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي عن قائمة الكتب الأعلى مبيعًا لشهر يونيو الماضي.

وجاءت القائمة بالترتيب التالي:

تصدر الأعلى مبيعًا لشهر يونيو الطبعة العربية من فرقة العمال المصرية من تأليف كايل أندرسون ومن ترجمة شكري مجاهد ومحمد صلاح وفي المركز الثاني وضمن سلسلة الإبداع القصصي "كيم: مغامرات صبي بحثًا عن هويته في الهند" من ترجمة وتقديم محمد عناني وفي المركز الثالث الإصدار الحديث "المغول والعالم الإسلامي من الغزو إلى إعتناق الإسلام" من تأليف بيتر جاكسون ومن ترجمة منى زهير الشايب.

ثم جاءت القائمة بعد ذلك بالترتيب التالي:

"رحلة الخير: العائلة المقدسة في مصر"، "تاريخ العبودية من أقدم العصور حتى الوقت الحاضر"،"نصوص من الشعر القصصي الرومانسي الإنجليزي"، "مكتبة الإسكندرية:فك طلاسم اللغز"، "قراءة ماركس"، "مختارات من ديوان شمس الدين تبريزي"بجزئيه،"متون التوابيت المصرية القديمة"،"حضارة مصر القديمة"،"إسلام الشارع"، "حياة الشيخ محمد عياد طنطاوي"،"الفن خبرة "،"ذوبان الثلوج"،"حاتشبسوت" و"الذاكرة الاجتماعية:رؤية جديدة للماضي".

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المركز القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامي فرقة العمال المصرية العائلة المقدسة القومي للترجمة حضارة مصر القديمة مكتبه الإسكندرية

مواد متعلقة

جوائز القومي للترجمة 2024، "الوحش" تحصد جائزة جابر عصفور و"الأرض السفلية" تفوز بجائزة الشباب

30 % خصم على إصدارات القومي للترجمة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

إثيوبيا تقع في شر أعمالها، خبراء يكشفون ورطة أديس أبابا في سد النهضة

مجموعة قوية لـ منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية بشأن الحكومة الجديدة

في أول يوم عمل للحكومة، خبر سار من رئيس الوزراء بشأن تخفيف أحمال الكهرباء

الزمالك يتسلم رسميا رخصة المشاركة الافريقية بعد حل أزمة بوطيب

مجموعات قوية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

بعد اعتراض الشارع على بعض الأسماء، مدبولي للمواطنين: أعطوا فرصة للوزراء الجدد للعمل

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع جنيهين في سوق العبور

منوعات

المزيد

تقارير: 75% من الوفيات في 10 مدن بالهند بسبب "قاتل خفي"

ظل يأكل حتى مات، النشطاء يكشفون سر وفاة مدون طعام فلبيني شهير فجأة (فيديو)

الإكوادور تضبط 3 أطنان كوكايين في شحنة موز متجهة لروسيا

العثور على بقايا رفات طفل بعد تعرضه لهجوم تمساح في استراليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الكابوريا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر الطماطم بسوق العبور

مؤشر الدولار الأمريكي DXY، هبوط جديد بحركة التداولات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي يشارك بـ9 بطولات خلال الموسم المقبل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الظلام في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

ما حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم القط الأبيض في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية