الأحد 07 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

أرنولد شوارزنيجر يهنئ صديقه سيلفستر ستالون بعيد ميلاده الـ78 (صور)

أرنولد شوارزنيجر
أرنولد شوارزنيجر وسيلفستر ستالون، فيتو

سيلفستر ستالون، حرص الممثل أرنولد شوارزنيجر، على تهنئة، صديقه الممثل 'سيلفستر ستالون'، بمناسبة عيد ميلاده الـ78.

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ونشر أرنولد شوارزنيجر، مجموعة من الصور يستعيد بها ذكرياته مع صديقه سيلفستر ستالون، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وعلق عليها قائلا: "عيد ميلاد سعيد يا صديقي أنت بطل وأسطورة، أنت تلهمني وتلهم مليارات الناس في جميع أنحاء العالم".

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سيلفستر ستالون يتغزل بجمال مصر 

عبر النجم العالمي سيلفستر ستالون، عن حبه وإعجابه الشديد، بمصر خلال إعلان خاص، بإحدى القرى السياحية، في منطقة الساحل الشمالي.

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وظهر سيلفستر ستالون، خلال الإعلان، وهو يتحدث عن مصر وطبيعتها الخلابة، خاصة منطقة الساحل الشمالي، التي يتواجد بها، أجمل شواطئ العالم.

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