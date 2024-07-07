إيما روبرتس تكشف سبب فشل فيلم MADAME WEB
افلام مارفل، صرحت "إيما روبرتس"، بأن فيلم مارفل ‘MADAME WEB’، كان سينجح لو لم يقم المعجبين بنشر نكات عنه عبر الإنترنت.
وقالت إيما في تصريحات صحفية لموقع فاريتي: "لولا ثقافة الإنترنت، وتحويل كل شئ إلى مزحة، لكان سيكون الفيلم أنجح، هذا ما يزعجني حول الإنترنت، حتى ببعض أعمالي الأخرى، يقوم البعض بالسخرية منها وتفشل".
فشل فيلم مارفل Madame Web
وفشل فيلم "Madame Web"، عند عرضه في صالات السينما منذ عدة أشهر، محققا، إيرادات ضعيفة في أسبوع عرضه الأول بلغت 15 مليون دولار، وعالميًا 51 مليون دولار، من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 80 مليون دولار.
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