تسمم ربة منزل و4 أطفال تناولوا وجبة طعام فاسد بسوهاج

أصيب 5 أشخاص من بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة بتسمم عقب تناولهم طعام معد بالمنزل خارج الثلاجة بناحية مركز طما بسوهاج وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

كان اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مركز شرطة طما يفيد بإصابة كل من منار م ح ا 52 عاما ربة منزل إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومقيمة بمركز طما وابنتها الطفلة تسبيح م م ا 3 سنوات وأنجال عمومة الثانية معاذ ا م ا- 4 سنوات والطفل محمد ط م ا-4 سنوات والطفل إبراهيم ط م ا 3 سنوات وجميعهم يقيمون بطما مصابين بتسمم وحالتهم الصحية مستقرة.



افاد الأول وجد المصابين محمد ا ى ا- 65 عاما عامل تناول المصابين طعام معد بالمنزل أعقبه شعورهم بالآم بالبطن ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفي الشبهة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.