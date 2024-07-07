الغامدي: زيزو لاعب خرافي وسيحطم الكثير من الأرقام في الكرة المصرية

أشاد عبد الله الغامدي، المعلق الرياضي السعودي، بجماهير نادي الزمالك، مشددا على أنهم دائما يصنعوا الحدث في أي وقت ومكان.

وقال الغامدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "البطولة العربية كانت شهادة ميلادي عند جمهور الزمالك، وجمهور الزمالك حالة استثنائية ويصنع الحدث في أي مكان".

وأضاف: "رحيل أحمد رفعت يوم حزين للكرة المصرية، وزيزو لاعب خرافي وسيحطم الكثير من الأرقام في الكرة المصرية".