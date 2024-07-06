السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بالملابس البيضاء، محمد حماقي يشعل حفله في بورسعيد بحضور جماهيري كبير (صور)

حفل محمد حماقي في
حفل محمد حماقي في بورسعيد، فيتو

أحيا النجم محمد حماقي، مساء الجمعة واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في بور سعيد والتي رفعت شعار كامل العدد.

حفل محمد حماقي في بور سعيد 

وشهد حفل محمد حماقي حضور الجمهور بملابس بيضاء كشرط من شروط الدخول، كما ارتدى محمد حماقي أيضا ملابس بيضاء.

وتألق محمد حماقي في حفله بورسعيد وقدم عددا من الأغاني والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير ومن أبرزهم أحلى حاجة فيكي، من البداية، نفسي أبقى جنبه وغيرهم.

ويستعد المطرب محمد حماقي لطرح عدة أغان جديدة خلال الفترة المقبلة على منصات الموسيقى ليجدد نشاطه الفني.  

مفاجأة محمد حماقي للجمهور 

ويتعاون محمد حماقي في أغانيه الجديدة المفترض طرحها قريبًا مع الملحن محمد يحيى بعد تألقهم في عدة أعمال.

وطرح محمد حماقي في وقت سابق أغنية حبيت المقابلة، وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية حبيت المقابلة

 أغنية حبيت المقابلة من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع توما وجيتار مصطفى أصلان وطبلة سعيد الأرتيست ومدير تصوير محمد إبراهيم وإخراج يوسف حماد و"كريتيف" يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

محمد حماقي النجم محمد حماقي حفل محمد حماقي بور سعيد بور سعيد

مواد متعلقة

حفلتا محمد حماقي وعمرو دياب الأبرز.. خريطة الاحتفالات بذكرى 30 يونيو.. وأسعار التذاكر بالآلاف

تفاصيل حفل محمد حماقي ضمن فعاليات "ليالي مصر" في استاد 30 يونيو

الأكثر قراءة

وائل جسار يرد عبر "فيتو" على تصريحات أسماء جلال، "اتصورت معاه وقلت له إحنا هنتجوز"

أول تعليق من وزير التربية والتعليم على التشكيك في شهادته العلمية

اشتباك بين جماهير ألمانيا وإنجلترا بعد خروج المانشافت من يورو 2024

بعد إعلان خطبتها، الموزع أحمد إبراهيم يرد على ارتباطه بشيرين عبد الوهاب (فيديو)

درجات الحرارة غدا السبت 06- 07- 2024 في مصر

وزير التعليم الجديد يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور

أخبار الفن اليوم: وائل جسار يرد على تصريحات أسماء جلال.. والموزع أحمد إبراهيم يرد على ارتباطه بشيرين عبد الوهاب

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

منوعات

المزيد

عاصر 6 رؤساء حكومات، حكاية "القط لاري" حارس مكتب رئيس الحكومة البريطانية

أبو منجل الأصلع، حكاية طيور صارعت داعش في البادية السورية

وكالة ناسا تكشف حقيقة سقوط جسم فضائي على منتجع بأمريكا

مشروب غامض يقتل 5 صيادين في سريلانكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

اليورو وصل لكام بالبنك المركزي مساء اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

يهودية ولديها عائلة تعيش في إسرائيل.. فيكتوريا ستارمر سيدة بريطانيا الأولى (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الفضة في المنام وعلاقته بالخير الكثير

دعاء رأس السنة الهجرية الجديدة

المزيد
الجريدة الرسمية