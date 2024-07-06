بالملابس البيضاء، محمد حماقي يشعل حفله في بورسعيد بحضور جماهيري كبير (صور)

أحيا النجم محمد حماقي، مساء الجمعة واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في بور سعيد والتي رفعت شعار كامل العدد.

حفل محمد حماقي في بور سعيد

وشهد حفل محمد حماقي حضور الجمهور بملابس بيضاء كشرط من شروط الدخول، كما ارتدى محمد حماقي أيضا ملابس بيضاء.

وتألق محمد حماقي في حفله بورسعيد وقدم عددا من الأغاني والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير ومن أبرزهم أحلى حاجة فيكي، من البداية، نفسي أبقى جنبه وغيرهم.

ويستعد المطرب محمد حماقي لطرح عدة أغان جديدة خلال الفترة المقبلة على منصات الموسيقى ليجدد نشاطه الفني.

مفاجأة محمد حماقي للجمهور

ويتعاون محمد حماقي في أغانيه الجديدة المفترض طرحها قريبًا مع الملحن محمد يحيى بعد تألقهم في عدة أعمال.

وطرح محمد حماقي في وقت سابق أغنية حبيت المقابلة، وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية حبيت المقابلة

أغنية حبيت المقابلة من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع توما وجيتار مصطفى أصلان وطبلة سعيد الأرتيست ومدير تصوير محمد إبراهيم وإخراج يوسف حماد و"كريتيف" يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر.