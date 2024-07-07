الأحد 07 يوليو 2024
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سياسة

بالأسماء، ترشيحات نقابة الصحفيين لممثليها في عضوية الأعلى للإعلام والوطنية للصحافة

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، صباح اليوم الأحد، عن ترشيحاته لممثلي الصحفيين في التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

وجاءت الترشيحات على النحو التالي:-

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

١- علا الشافعي - اليوم السابع
٢- عمرو خفاجي - التلفزيون

الهيئة الوطنية للصحافة:

١- سامح محروس - الجمهورية
٢- أميمة كمال - الأخبار
٣- علاء العطار - الأهرام
٤- حمدي رزق - روزاليوسف

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ترشيحات نقابة الصحفيين للأعلى للإعلام نقابة الصحفيين الصحفيين

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