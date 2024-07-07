بالأسماء، ترشيحات نقابة الصحفيين لممثليها في عضوية الأعلى للإعلام والوطنية للصحافة

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، صباح اليوم الأحد، عن ترشيحاته لممثلي الصحفيين في التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

وجاءت الترشيحات على النحو التالي:-

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

١- علا الشافعي - اليوم السابع

٢- عمرو خفاجي - التلفزيون

الهيئة الوطنية للصحافة:

١- سامح محروس - الجمهورية

٢- أميمة كمال - الأخبار

٣- علاء العطار - الأهرام

٤- حمدي رزق - روزاليوسف