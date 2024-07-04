نقابة الصحفيين ومؤسسة هيكل للصحافة يقدمان منحة تدريبية متقدمة في صحافة البيانات

أعلنت لجنة التدريب بنقابة الصحفين ومؤسسة هيكل للصحافة العربية عن منحة تدريبية متقدمة فى صحافة البيانات والمحتوى المبنى على الدليل وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعى في صحافة البيانات.

دورة مؤسسة هيكل عن صحافة البيانات

المنحة مقدمة للصحفيين المصريين والفلسطينيين المقيمين فى مصر، تغطى المنحة مراحل دورة عمل صحافة البيانات من البداية للنهاية: "المفاهيم والأساسيات والقيم الصحفية خلف البيانات - بناء سيناريو القصص الصحفية المدعومة بالبيانات - أدوات ومصادر جمع وتنقيح البيانات من المصادر المفتوحة - البيانات الضخمة وأدوات التعامل معها - تجهيز وتنظيف ومعالجة البيانات وتقنيات تبسيط الأرقام - أدوات وتقنيات التمثيل البصرى للبيانات والمخططات البيانية - توظيف مفاهيم وأدوات الذكاء الاصطناعى فى صحافة البيانات - توليد وإعداد التحليلات والتقارير العميقة من البيانات).

شروط المنحة

يتم تأهيل كل متدرب على إعداد مشروع متكامل مبنى على مراحل العمل كافة.

شروط التقدم للمنحة:



- أن يكون المتدرب عضوًا فى نقابة الصحفيين، أو من الصحفيين الفلسطينيين المقيمين بمصر.



- أن يتمتع بخلفية عملية أو تدريبية عن صحافة البيانات.



- أن يجتاز مراحل الاختيار الخاصة بالمنحة بما تتضمنه من قواعد ومعايير.



- أن يلتزم بالبرنامج التدريبى طوال فترة التدريب، وينفذ المشروع التدريبى الخاص بالمنحة.



- التسجيل بالمنحة يعنى الموافقة على القواعد والشروط المطلوب التقيد بها خلال التدريب والموضحة تفصيلًا بصفحة التسجيل فى المنحة بموقع المركز.



الاشتــراك: تم فتح باب الاشتراك والتسجيل فى المنحة، وبرنامجها التدريبى لمدة أسبوع بدءًا من يوم السبت الموافق 6 يوليو، وحتى مساء الخميس الموافق 11 يوليو، ويتم الاشتراك إلكترونيًا من خلال موقع لجنة التدريب.



موعد الدورة: يعلن الجدول الزمنى للدورة وأيام التدريب ومواعيد الجلسات، ومراحل تنفيذ واستلام المشروعات بعد الانتهاء من إجراءات اختيار المتدربين من بين المتقدمين، والعدد المطلوب للدورة 24 صحفيًا فقط.



تمنح جوائز مالية قيّمة لأفضل ثلاثة مشروعات تخرج يتم إنجازها خلال الدورة

