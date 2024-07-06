الأحد 07 يوليو 2024
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جهاز دمياط الجديدة يطالب بسرعة سداد فواتير استهلاك المياه

فواتير المياه، فيتو
فواتير المياه، فيتو

 ناشد جهاز مدينة دمياط الجديدة، المواطنين سرعة سداد فواتير استهلاك المياه، محذرا من أنه فى حالة عدم السداد سيقوم الجهاز باتخاذ الاجراءات القانونية بقطع المياه ورفع العداد.

 

أماكن سداد الفواتير

 وأوضح الجهاز أن أماكن سداد الفواتير تتمثل فى الحى الأول (مجاورة 1، مجاورة 2، مجاورة 3) مقر رئاسة الحى الأول بالمجاورة الأولى خلف كلية الدراسات الإسلامية، والحى الأول ( مج 4، مج 5، مج 6) المبنى المجاور للسويقة بالمجاورة السادسة حى أول، والحى الثانى (مج 1، مج 2، مج 3) مقر رئاسة الحى الثانى بجوار سوق الكفراوي، والحى الثانى ( م4، مج 5، مج 6) مقر التحصيل بسوق مج 5 حى 2، والحى الثالث والرابع والخامس، مقر التحصيل بعمارة رئاسة الحى الرابع.


وأضاف أن تحصيل عام للمدينة بمقر بالمركز التكنولوجى للمياه والصرف (مبنى الطوارئ)، أو تحصيل فواتير المياه من منافذ فورى من أى مكان أو تطبيق فورى على الهاتف المحمول أو من أي محفظة إلكترونية. 

 

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