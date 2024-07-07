الأحد 07 يوليو 2024
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رياضة

مدافع هولندا يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة تركيا

دي فري مدافع المنتخب
دي فري مدافع المنتخب الهولندي، فيتو

يورو 2024، ساهم ستيفان دي فري مدافع المنتخب الهولندي، في الانتصار بنتيجة 2-1 على تركيا، مساء السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس الأمم الأوروبية.

وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، فوز دي فري، بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وقالت لجنة المراقبين الفنيين في اليويفا "لقد كان قويا في الدفاع وأظهر أداء رائعا خلال الشوط الثاني، وسجل هدف التعادل الذي لا يقدر بثمن برأسه".

وسجل هدف منتخب تركيا، صامت أكايدن في الدقيقة 35، بينما سجل هدفي طواحين هولندا، ستيفان دي فري وجاكبو في الدقيقتين 70 و76.

وبهذا الانتصار، ضرب المنتخب الهولندي، موعدا ناريا في المربع الذهبي لليورو ضد نظيره الإنجليزي.

وقلب منتخب هولندا تأخره للفوز علي تركيا 2-1 في ختام منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، والتي جمعتهما على الملعب الأولمبي ببرلين.

 

أهداف مباراة تركيا وهولندا


افتتح منتخب تركيا أهداف المباراة في مرمى منتخب هولندا  في الدقيقة 35 عن طريق أكايدين برأسية رائعة سكنت شباك هولندا، ونجح ستيفان دي فري في تسجيل هدف التعادل لهولندا بالدقيقة 70 من عمر المباراة قبل أن يسجل  كودي جاكبو هدف التقدم الثاني والفوز  لهولندا بالدقيقة 76.


وشهدت مباراة تركيا وهولندا تواجد رجب طيب أردوغان رئيس تركيا وزوجته، باستاد الأولمبي ببرلين، لمؤازرة منتخب بلاده  أمام هولندا.

 

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ستيفان دي فري المنتخب الهولندي كأس الأمم الأوروبية يويفا يورو 2024

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