تكثيف الحملات على المحلات لمتابعة تنفيذ مواعيد الإغلاق بالحسينية في الشرقية

قال المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية محافظة الشرقية إنه كان قد قام بتكثيف الحملات على الورش لمتابعة قرارات غلقها وفقًا المواعيد المحددة وذلك بدءا من مساء أمس الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024.

متابعة قرارات الغلق، فيتو

وأضاف رئيس المركز والمدينة أنه كان قد قام بشن حملة مكبرة للتأكد من تنفيذ قرار الغلق التام للمحال التجارية وفقًا المواعيد المحددة بمدينة الحسينية والوحدات المحلية التابعة.

متابعة قرارات الغلق، فيتو

وأشاد العوضي باستجابة الغالبية من أصحاب المحال التجارية بقرارات الغلق مقدما لهم الشكر على حسن التعاون مع الأجهزة التنفيذية والأمنية.

متابعة قرارات الغلق، فيتو

وياتى ذلك في إطار المتابعات الميدانية المستمرة وتنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية .

متابعة قرارات الغلق، فيتو