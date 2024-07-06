أول تعليق من الزمالك بعد نقل أحمد سليمان للمستشفى
علقت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على خبر نقل أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الأبيض للمستشفى.
أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك
وكتبت الصفحة الرسمية للزمالك الآتي: تمنياتنا للكابتن أحمد سليمان بالشفاء العاجل، إثر تعرضه لوعكة صحية.
أحمد سليمان يجري عملية جراحية عاجلة
يجري أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عملية قلب مفتوح خلال الساعات القليلة المقبلة.
ونُقل أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى المستشفى قبل قليل نظرا لتعرضه لأزمة صحية مفاجئة.
وكتب طارق السيد نجم الزمالك السابق عبر صفحته الرسمية على فيس بوك الآتي: “الكابتن أحمد سليمان سيجرى عملية قلب مفتوح، كل الدعوات بالشفاء العاجل”.
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