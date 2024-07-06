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رياضة

شيكابالا وزيزو الأبرز، غيابات بالجملة عن الزمالك أمام الإسماعيلي

شيكابالا وزيزو، فيتو
شيكابالا وزيزو، فيتو

 أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي ستخوض مباراة الإسماعيلي، المقرر لها غدًا الأحد باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الزمالك العديد من الغيابات في مباراة الإسماعيلي والتي نوضحها في السطور التالية. 

 

غيابات الزمالك أمام الإسماعيلي 

وضمت قائمة غيابات الزمالك أمام الإسماعيلي كلًا من: محمود حمدي الونش، مصطفى الزناري، محمد عبد الشافي، محمود عبد الرازق شيكابالا، وأحمد حمدي للإصابة، بجانب سيف فاروق جعفر، ومحمد عواد. 

ويغيب عن قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي، أيضا، كل من: أحمد فتوح ومصطفى الزناري للإصابة. 

فيما يغيب الرباعي أحمد سيد زيزو ومحمد شحاتة وحسام عبد المجيد وزياد كمال للانضمام للمنتخب الأولمبي استعدادًا لأولبمياد باريس، ويغيب ناصر منسي لعدم الجاهزية البدنية والفنية فيما يغيب محمد عواد لأسباب فنية.
 

قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي 

وتضم قائمة الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمود أشرف الشناوي– عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – عمر جابر - سيد عبد الله "نيمار - حازم أسامة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا – محمد السيد - عمار ياسر – ترافيس موتيابا  – إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف - مهاب ياسر.
خط  الهجوم:  يوسف أوباما - مصطفى شلبي – سيف الجزيري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي غدا الأحد على إستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز 

 ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي غدا الأحد على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

الزمالك، فيتو 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي 

تنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز ال12 برصيد 31 نقطة. 

جوميز يعلن قائمة الزمالك لمباراة الإسماعيلي في الدوري الممتاز

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