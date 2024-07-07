الأحد 07 يوليو 2024
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دين ودنيا

عبد الله الأزهري: لو أراد أحد أن يحفظ عليه ماله وأهله فليكثر من الصدقة

الداعية عبد الله
الداعية عبد الله الأزهري، فيتو

قال الشيخ عبد الله الأزهري الداعية الإسلامي إن الـصدقـةَ والـتسبيـح والـدعـاء من الأمور التي يجب الحرص عليها في حياة كل مسلم.

عبد الله الأزهري: كل البشـر يحتاجون إلى الـدعـاء


وأضاف الشيخ عبدالله الأزهري خلال لقاء تلفزيوني: أنَّ كُل البشـر يحتاجون إلى الـدعـاء، وأن يكون المسلم فقيـرّا إلى اللَّٰهٓ تعالى، حتى لو كان أغنـى الناس مـالًا أو جمـالًا،  مضيفا انه لو أراد أحد أن يحفظ عليه مـاله وأهلـهُ يكثر من الـصدقـة والـدعـاء لأن الـصدقـة تُطفئ غـضـب الرب، وتـدافـع عن العِـرض، وأن مِن أعظم ما يتقرب به الـعبدِ إلى ربهِ هيَ الـصدقـات.


واستشهد بقوله تعالى: «فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَـبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ»، والسعي يتبعه تـوفيق من الله تعالى وليس "الـنـوم والكـسل" بل يجب على الإنسان أن يتوكـل على اللَّٰهِ تعالى حق توكـلـه.

 

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أغنى الناس الـصدقـة والـتسبيـح عبدالله الأزهري

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