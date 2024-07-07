قرارات النيابة في إصابة 4 أشخاص في انفجار غلاية داخل مصنع بالحوامدية
استعملت نيابة الجيزة تقرير الحالة الصحية لـ 4 أشخاص أصيبوا بحروق شديدة، في انفجار غلاية ضغط بخار داخل مصنع فايبر مكون من طابق واحد، بالقرب من طريق أسيوط الزراعي بمنطقة الحوامدية.
وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.
إصابة 4 أشخاص في انفجار غلاية بخار داخل مصنع بالحوامدية
وتلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا يفيد بإصابة 4 أشخاص بحروق شديدة إثر انفجار غلاية ضغط بخار داخل مصنع بالقرب من طريق أسيوط الزراعي بمنطقة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.
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