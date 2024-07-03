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حوادث

الأمن يكشف ملابسات اقتحام مباحث الحوامدية منزل شخص وتعدى عليه والاستيلاء على أمواله

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة اقتحام مباحث الحوامدية، منزل شخص وتعدى عليه والاستيلاء على أمواله. 

 

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تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" تضمن زعم صاحب أحد الحسابات بقيام رجال الشرطة بقسم شرطة الحوامدية بالجيزة بإقتحام منزله وتحطيم محتوياته والاستيلاء على مبلغ مالى والتعدى عليه بالضرب والقبض على نجل شقيقه.
 

 

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 4/6/2024 تلقى قسم شرطة الحوامدية بلاغا بوجود مشاجرة وإطلاق ألعاب نارية بطريقة عشوائية وإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة بأحد الشوارع بدائرة القسم بين طرف أول (9 أشخاص) - طرف ثان ( 4 أشخاص) وذلك بسبب وجود خلافات سابقة فيما بينهما تطورت إلى مُشاجرة، وتعدى كل من الطرفين على الآخر. 

 

وتم ضبط 5 أشخاص من طرفى المشاجرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وبعرضهم على النيابة العامة قررت ضبط وإحضار باقى المتهمين الهاربين. 

 

وبتاريخ 23/6 تم ضبط باقى أطراف المشاجرة ومن بينهم الشاكى وأنه قصد من شكواه غل يد رجال الشرطة بالقسم من تنفيذ الضبط والإحضار الصادر ضده.

 

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