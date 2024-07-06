حبس شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا بتهمة تزوير توكيل

قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية حبس شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا ٤ أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بتزوير محرر رسمي "توكيل بالشهر العقاري".

وألقت قوة أمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا داخل مسكنه بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة ، من ضبط شقيق المطرب عصام صاصا “هارب خارج البلاد، سبق اتهامه فى واقعة مصادمة ومتوفى”.

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط شقيق عصام صاصا

وأكد مصدر مسئول؛ أن قرار الضبط والإحضار بناءً على قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره لقيامه وآخرين بتزوير توكيل عام قضايا لأحد المحامين- للدفاع عن شقيقه رغم تواجده خارج البلاد.