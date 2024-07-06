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رياضة

يورو 2024، تركيا تتقدم على هولندا بالهدف الأول

تركيا، فيتو
تركيا، فيتو

يورو 2024، سجل أكايدين هدف التقدم لصالح منتخب تركيا في مرمى منتخب هولندا في الدقيقة 35  في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت، في ختام منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، والمقرر إقامتها على الملعب الأولمبي ببرلين.

تشكيل تركيا أمام هولندا يورو 2024 

في حراسة المرمى: ميرت جونوك.
خط الدفاع: ميرت مولدور، أكايدين، بارداكي، فيردي كاديجولو.
خط الوسط: كان أيهان، اوزجان -أوجلو.
خط الهجوم: أردا جولر- ألبير يلماز- كينان يلدز.

تشكيل  هولندا أمام تركيا في يورو 2024 

في حراسة المرمى: فيربروجين.
خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، ناثان آكي، ستيفان دي فري.
خط الوسط: تشافي سيمونز، تيجاني ريندرز، دينزل دومفريس، شوتين، بيرجوين.
خط الهجوم: ممفيس ديباي، كودي جاكبو.

حكام مباراة هولندا وتركيا في يورو 2024

حكم الساحة: الفرنسي كليمان توربان.

حكم مساعد أول: الفرنسي نيكولا دانوس.

حكم مساعد ثانِ: الفرنسي بنجامين بيج.

حكم رابع: الألماني فيليكس تسفاير.

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