إسرائيل تغتال مسئولا عسكريا كبيرا بحزب الله
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أنه تمكن من اغتيال ميثم العطار المسؤول في منظومة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله.
جيش الاحتلال يغتال قائدا عسكريا كبيرا في حزب الله
وفي المقابل، نعى حزب الله ميثم العطار، مؤكدا أنه استشهد على طريق القدس، وذلك في ظل التصعيد العسكري المتواصل في الحدود اللبنانية الإسرائيلية للشهر التاسع على التوالي.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال عن اعتراض هدف جوي تم إطلاقه من لبنان.
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