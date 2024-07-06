السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إسرائيل تغتال مسئولا عسكريا كبيرا بحزب الله

تشييع جثمان أحد مقاتلي
تشييع جثمان أحد مقاتلي حزب الله، فيتو

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أنه تمكن من اغتيال ميثم العطار المسؤول في منظومة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله.

 

جيش الاحتلال يغتال قائدا عسكريا كبيرا في حزب الله 

 وفي المقابل، نعى حزب الله ميثم العطار، مؤكدا أنه استشهد على طريق القدس، وذلك في  ظل التصعيد العسكري المتواصل في الحدود اللبنانية الإسرائيلية للشهر التاسع على التوالي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال عن اعتراض هدف جوي تم إطلاقه من لبنان.

txt

حزب الله يعلن قصف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا

txt

حزب الله يطلق مجموعة مسيرات على شمال إسرائيل، وصافرات الإنذار تدوي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جيش الاحتلال حزب الله القدس لبنان ميثم العطار المسؤول في منظومة الدفاع الجوي الحدود اللبنانية الاسرائيلية

مواد متعلقة

حزب الله يعلن قصف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا

حزب الله يطلق مجموعة مسيرات على شمال إسرائيل، وصافرات الإنذار تدوي

وزير دفاع الاحتلال: مستعدون لاتخاذ إجراءات ضد حزب الله والأفضل التوصل لاتفاق

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على حسام حبيب بعد التعدي على شيرين عبد الوهاب

القبض على حسام حبيب لاتهامه بالتعدي على شيرين عبد الوهاب

طبيب أحمد رفعت يفجر مفاجأة بشأن اللحظات الأخيرة قبل وفاته (فيديو)

رئيس مودرن سبورت يكشف مفاجأة عن عقد أحمد رفعت وحلقة إبراهيم فايق (فيديو)

بيان رسمي، مودرن سبورت يكشف حقيقة تعرض أحمد رفعت لأي ضغوط قبل وفاته

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

رئيس مودرن سبورت يكشف عن “جين” تسبب في وفاة أحمد رفعت (فيديو)

التفاصيل الكاملة لفيديو الغش الجماعي بامتحان الكيمياء للثانوية العامة بالدقهلية

منوعات

المزيد

غواص يعثر على ناب حيوان منقرض

دراسة: الطلاء الأبيض قد يخفّض الحرارة المحيطة حتى درجتين مئويتين

أرحام صناعية لحماية أجنة أسماك القرش

بروفيسور روسي يكشف مخاطر النوم تحت مكيف الهواء

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم السبت 6-7-2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 6-7-2024

480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

المزيد
ads

انفوجراف

مشوار خالد بو طيب مع الزمالك بعد انتهاء أزمته مع القلعة البيضاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم أخذ ما تركه المستأجر بعد انتهاء عقد الإجارة؟ الإفتاء تجيب

ما حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة؟ الأزهر يجيب

تفسير حلم تناول اللحم المشوي في المنام وعلاقته بالخير والرزق

المزيد
الجريدة الرسمية