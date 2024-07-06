خبيرة اقتصادية: نحتاج لدفع عجلة الإنتاج لضبط الميزان التجاري

قالت الدكتورة هدى الملاح مديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسة الجدوى، الخبيرة الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري بحاجة إلى خريطة استثمارية جديدة يتم تنفيذها وفقًا للأولويات، بحيث يتم تحديدها على حسب أهمية كل قطاع.

اقرأ أيضا: 12.61 % انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر أبريل 2024

الدكتورة هدى الملاح، فيتو

تحقيق معدلات النمو المطلوبة من خلال هذه القطاعات

وأكدت خلال تصريح خاص لـ فيتو، ضرورة التركيز على قطاعات الاستثمار والسياحة والصناعة والزراعة، باعتبارها القطاعات الأساسية للنهوض بالمنظومة الاقتصادية بمختلف المجالات، وتراجع نسب البطالة، الأمر الذي يسهم في تحقيق معدلات النمو المستهدفة، وسط استمرار الأحداث الجيوسياسية والظروف العالمية الصعبة التي نشهدها حتى وقتنا الحالي.

يجب العمل على دفع عجلة الإنتاج

وأشارت الملاح، إلى أنه يجب العمل على دفع عجلة الإنتاج وإحلال المنتج المحلي من مختلف السلع الاستراتيجية والغذائية وغيرها من المنتجات بدلًا من الأجنبي لتقليل فاتورة الواردات والطلب على الدولار وتحقيق التوازن المطلوب في الميزان التجاري.

كيفية إشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

ونوهت إلى إمكانية إشراك القطاع الخاص بقدر المستطاع في النهوض باقتصادنا المحلي من خلال تحسين أداء قطاعي الزراعة والصناعة، الأمر الذي يسهم في تراجع معدلات التضخم عن النسب الحالية بعد ثبات أسعار مختلف السلع والمنتجات.