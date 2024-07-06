انطلاق الأسبوع الثالث من اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية بالأزهر

انطلقت اليوم السبت، فعاليات الأسبوع الثالث من اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، حيث تُعقد الاختبارات لما يزيد عن ٢١٣٦٤ دارسا من طلاب العلم بالرواق الأزهري، بكافة مراحله التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية، وذلك وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

اختبارات الجامع الأزهر

وفي سياق سابق أكد د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن هذه المتابعات تأتي في إطار الاهتمام المتواصل من قِبَل إدارة الجامع الأزهر بالعملية التعليمية وسعيها الدؤوب لتطوير وتحسين مخرجاتها بما يتماشى مع رؤية الأزهر الشريف، لافتًا إلى أن الرواق الأزهري يحظى باهتمام بالغ من قبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ويأتي هذا الاهتمام في إطار تعزيز دور الأزهر في نشر العلوم الشرعية والتراث الإسلامي، وتلبية احتياجات المتعلمين والراغبين في الالتحاق بدورات الرواق الأزهري العلمية المتنوعة.



امتحانات الالتحاق بأروقة الجامع الأزهر

وأشار د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إلى أن المتابعات الحثيثة للاختبارات تهدف إلى الوقوف على انضباط اللجان وتيسير أعمال الامتحانات، مشددا على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب والطالبات والوقوف على طلبات الطلاب وشكواهم إن وجدت، مؤكدًا على أهمية هذه الاختبارات في قياس مدى تحصيل الدارسين العلمي ومساعدتهم على تطوير مستواهم الأكاديمي، مؤكدين حرصهم على الاستفادة القصوى من برامج الجامع الأزهر التعليمية.

يأتي ذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد د محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف د عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر.