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رياضة

إنجلترا وسويسرا يلجآن للوقت الإضافي بعد التعادل 1/1

إنجلترا
إنجلترا

يورو 2024، انتهي الشوط الثاني من مباراة منتخب إنجلترا مع نظيره سويسرا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي تجمع بينهم مساء اليوم السبت علي أرضية ملعب دوسلدورف أرينا، فى الدور ربع نهائي يورو 2024، التي تستضيفها ألمانيا. 

وبهذه النتيجة يتجه الفريقان إلي الأشواط الإضافية لحسم الفريق المتأهل للدور نصف النهائي. 

وسجل هدف منتخب سويسرا اللاعب إيمبولو، في الدقيقة 75 من عمر اللقاء

وسجل بوكايو ساكا هدف التعادل لصالح منتخب إنجلترا في الدقيقة 80. 

 

 

تشكيل منتخب سويسرا ضد إنجلترا في يورو 2024


الحارس مرمى: يان سومر.

الدفاع: فابيان شار- مانويل أكانجي- ريكاردو رودريجيز.

الوسط: فابيان رييدير- ريمو فريلير- جرانيت شاكا- ميشيل أبيشير.

الهجوم: دان ندوي- بريل إيمبولو- روبن فارجاس.

تشكيل منتخب إنجلترا أمام سويسرا في يورو 2024

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.
في خط الدفاع: كيرات تريبير- كونسا - جون ستونز - والكر.
في خط الوسط: ديكلان رايس -ماينو- بيلينجهام.
في خط الهجوم: فيل فودين - هاري كين - بوكايو ساكا.

حكام مباراة إنجلترا وسويسرا في يورو 2024

حكم الساحة: الإيطالي دانييلي أورساتو.

حكم مساعد أول: الإيطالي سيرو كاربوني.

حكم مساعد ثانِ: الإيطالي اليساندرو جيالاتيني.

حكم رابع: الألماني دانيال زيبرت.

حكم تقنية الفيديو: الإيطالي ماسيميليانو إيراتي.

تاريخ مواجهات إنجلترا وسويسرا

التقي منتخبا إنجلترا وسويسرا تاريخيًا في 27 مناسبة، فاز الأسود الثلاثة في 19 مرة، وانتصر السويسريين في 3 مباريات، بينما حسم التعادل 5 مواجهات أخرى.

وكانت آخر مباراة بين إنجلترا وسويسرا في مواجهة ودية عام 2022 وانتهت بفوز منتخب الأسود الثلاثة 2-1.

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