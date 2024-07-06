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محافظات

محافظ الغربية يصل ديوان عام المحافظة لمباشرة مهام عمله

محافظ الغربية يصل
محافظ الغربية يصل ديوان عام المحافظة لمباشرة مهام عمله

وصل اللواء أشرف محمد محمد إبراهيم الجندي، صباح اليوم، إلى مكتبه بديوان عام محافظة الغربية لمباشرة مهام عمله، وذلك عقب أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وسط استقبال حافل من القيادات التنفيذية ومن العاملين بديوان عام المحافظة.

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وكان في استقباله الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

وعقد محافظ الغربية عقب وصوله اجتماعا مع القيادات بالديوان العام لمناقشة أبرز الملفات بالمحافظة ولبحث الخطط التنفيذية لاستكمال المشروعات الجارية بالمحافظة.

وقدم اللواء أِشرف الجندي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقته الغالية وتعيينه محافظًا للغربية،مؤكدًا أنه سوف يبذل قصارى جهده لتنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية والعمل على خدمة المواطنين، وذلك لعودة الغربية لمكانتها التي تستحقها كعروس الدلتا.

وأكد محافظ الغربية أنه سيعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمحافظين بشأن اتخاذ كافة الإجراءات للعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين بكافة قرى ومراكز المحافظة، والعناية بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والاهتمام بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم، ومراقبة الأسواق لضبط الأسعار، والتأكد من توافر كافة السلع، ومكافحة الفساد أينما وجد، والعمل على استكمال كافة المشروعات التي تقوم بها الدولة.

وأضاف الجندي الى استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، وإعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، وتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها هدفًا استراتيجيًا في مسيرة بناء الدولة.

وقدم الجندي التهنئة لأهالي الغربية بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيًا المولى - عز وجل - أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار على مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها الأبي، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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