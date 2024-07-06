منتخب اليد يخسر من كرواتيا ضمن استعدادات أولمبياد باريس 2024

خسر منتخب مصر لكرة اليد من نظيره منتخب كرواتيا، بنتيجة 29-36 في المباراة التي انتهت منذ قليل، في إطار استعدادات الفراعنة لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن يختتم منتخب مصر معسكر كرواتيا بمواجهة منتخب سلوفينيا، ثم السفر إلى السويد لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره السويدي يومي 16 و18 يوليو الجاري.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

حراس المرمى: كريم هنداوي - عبد الرحمن حُميد - محمد علي - محمد عصام الطيار.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار وأحمد هشام سيسا.

الجناح أيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الظهير الأيسر: علي زين - أحمد هشام السيد دودو - عبد الرحمن فيصل.

الظهير أيمن: يحيى خالد - مهاب سعيد.

صناع اللعب: يحيى الدرع - سيف الدرع.

الدائرة: إبراهيم المصري - أحمد عادل - خالد وليد - محمد طارق.



جدول مباريات منتخب كرة اليد في الأولمبياد

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن جدول مباريات منتخب مصر خلال مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم: الدنمارك – النرويج – المجر – فرنسا – الأرجنتين.

وجاء جدول مباريات منتخب مصر كالتالي:

مصر × المجر - السبت 27 يوليو - 12 ظهرا

مصر × الدنمارك - الإثنين 29 يوليو - 3 عصرا

مصر × فرنسا - الأربعاء 31 يوليو - 8 مساء

مصر × النرويج - الجمعة 2 أغسطس - 10 مساء

مصر × الأرجنتين - الأحد 4 أغسطس - 12 ظهرا.