استعدادا للأولمبياد، المنتخب الأولمبي يدخل معسكرا بمدينة بوردو الفرنسية

المنتخب الأولمبي، كشف محمود حرب المدير الإداري لمنتخب مصر الأولمبي، أن الفريق سيدخل معسكرا تدريبيا بمدينة بوردو الفرنسية خلال الفترة من 10 إلى 17 يوليو الجاري، في ختام استعداداته لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

موعد سفر المنتخب الأولمبي إلى فرنسا

أضاف حرب في تصريحات خاصة، أن المنتخب الأولمبي سيغادر القاهرة يوم الأربعاء المقبل 10 يوليو في طريقه إلى مدينة بوردو الفرنسية، التي سيمكث بها لمدة أسبوع يتخلله مباراتين وديتين أمام منتخبي أوكرانيا والعراق، ثم يغادرها إلى مدينة نانت يوم 18 يوليو.

محمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأولمبي، فيتو

تابع محمود حرب، أن المنتخب الأولمبي سيستكمل تدريباته اليومية بمدينة نانت الفرنسية التي تستضيف مبارياته في أولمبياد باريس حتى موعد مباراته الأولي أمام منتخب الدومينيكان المحدد لها يوم 24 يوليو.

موعد سفر المنتخب الأوليمبي إلى باريس

وحدد ميكالي 10 يوليو الجاري موعدا لسفر المنتخب الأوليمبي إلى باريس رافضا اقتراح سفر المنتخب يوم 13 على طائرة خاصة لارتباطه بخوض مباراتين وديتين أمام العراق وأوكرانيا.