إعلام إسرائيلي يزعم التوصل لاتفاق على عدم التصعيد مع حزب الله بوساطة أمريكية

زعمت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل وحزب الله اللبناني توصلا إلى تفاهم يتم بموجبه في نهاية الحرب على غزة التوصل إلى حل سياسي يسمح لسكان شمال إسرائيل بالعودة إلى منازلهم.

وذكرت الصحيفة إلى أن تلك التفاهمات تم التوصل إليها بوساطة أمريكية، وتشمل عدم قيام كل من حزب الله وإسرائيل بعمليات عسكرية تتجاوز طبيعة الضربات المتبادلة الحالية حتى نهاية الحرب في قطاع غزة.

حزب الله يستهدف موقع السماقة الإسرائيلي

شمال إسرائيل، فيتو

وفي المعارك الميدانية، أعلن حزب الله مساء اليوم الأربعاء استهداف موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفر شوبا بالأسلحة الصاروخية.

وذكرت قناة "الحدث" السعودية أن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة على مدينة صور بجنوب لبنان أدت إلى استشهاد 2 من كوادر حزب الله بينهما قيادي.

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