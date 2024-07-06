الذهب فى اسبوع..جرام الذهب عيار 24 يرتفع بقيمة 70 جنيها..والجنيه الذهب يقفز 480 جنيها..وتوقعات بالمزيد خلال يوليو

شهدت اسعار الذهب تحركات كبيرة فى اسعارها داخل الاسواق المحلية وذلك خلال الاسبوع الاول من شهر يوليو الجارى.

وقفزت اسعار الذهب المحلية بالتزامن مع ارتفاع الاسعار العالمية وسط توقعات بالمزيد فى الارتفاع فى الاسعار الفترة المقبلة.

اسعار الذهب اليوم، فيتو

ارتفاع اسعار الجنيه الذهب

ارتفعت أسعار الجنيه الذهب نحو 480 جنيها خلال الاسبوع الاول من شهر يوليو داخل الأسواق المحلية.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية، حيث سجل نحو 25800 جنيها بعد ان كان يسجل 25320 جنيه.

كما ارتفعت اسعار جرامات الذهب فى الاسواق المحلية خلال الاسبوع الاخير بصورة كبيرة هى الاخرى وبالتزامن مع ارتفاع الاسعار العالمية للذهب.

اسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب قبل وبعد الزيادة فى الاسواق

وسجل ​​سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3686 جنيها بعد ان كان يسجل نحو 3617 جنيه فى بداية الشهر الجارى بزيادة تصل الى 69 جنيه فى الجرام الواحد.

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3225 جنيها بعد ان كان يسجل نحو 3165 جنيه فى بداية الشهر بزيادة قدرها 60 جنيه فى الجرام الواحد.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2764 جنيها وبذلك بعد ان كان يسجل نحو 2713 جنيه بزيادة تصل الى 51 جنيه فى الجرام.

الأسعار العالمية للذهب فى البورصة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم امس، لتواصل مكاسبها الأخيرة مع تراجع الدولار، وحقق المعدن الأصفر بعض المكاسب هذا الأسبوع بعد أن عززت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر.

وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.3% إلى 2363.61 دولارًا للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي صلاحيتها في أغسطس بنسبة 0.3% إلى 2371.56 دولارًا للأوقية.

ومن المقرر أن ترتفع أسعار الذهب الفورية بنسبة 1.6% هذا الأسبوع، وتم تداولها على بعد حوالي 100 دولار من مستوى قياسي مرتفع، حيث استفادت من زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر وأثرت بيانات التوظيف وأنشطة الأعمال الضعيفة في الولايات المتحدة على الدولار.

توقعات تجار الذهب خلال الشهر الجارى

قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالاتحاد العام للغرف التجارية، واحد تجار الصاغة، إن أسعار الذهب مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة داخل الأسواق المحلية.

وأوضح سكرتير شعبة الذهب السابق، فى تصريحات خاصة، أن شهر يوليو يشهد انتهاء موسم امتحانات الثانوية العامة، وبدء انصراف اهتمام الأسر المصرية عن امتحانات الثانوية العامة، ومصاريفها، واتجاههم نحو شراء الذهب.

وأشار سكرتير شعبة الذهب السابق، إلى أن المعدن الأصفر حاليا مستقر ولم يشهد اى زيادة فى الاسعار، لافتا الى ان الزيادة المتوقعة قد تصل إلى 100 جنيه خلال الشهر المقبل فى حالة حدوث طلب على المعدن الأصفر وارتفاع الأسعار العالمية.