السبت 06 يوليو 2024
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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 2024.7.6

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 2024.7.6  نحو 25 جنيها خلال تعاملات اليوم داخل الأسواق المحلية. 

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل ​​سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3686 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3225 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2764 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 25800 جنيها.

الأسعار العالمية للذهب فى البورصة 

ارتفعت أسعار الذهب اليوم امس، لتواصل مكاسبها الأخيرة مع تراجع الدولار، وحقق المعدن الأصفر بعض المكاسب هذا الأسبوع بعد أن عززت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر.

وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.3% إلى 2363.61 دولارًا للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي صلاحيتها في أغسطس بنسبة 0.3% إلى 2371.56 دولارًا للأوقية.

ومن المقرر أن ترتفع أسعار الذهب الفورية بنسبة 1.6% هذا الأسبوع، وتم تداولها على بعد حوالي 100 دولار من مستوى قياسي مرتفع، حيث استفادت من زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر وأثرت بيانات التوظيف وأنشطة الأعمال الضعيفة في الولايات المتحدة على الدولار.

وأظهرت أداة CME Fedwatch أن المتداولين يسعرون فرصة تزيد عن 66٪ أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.

أسعار الذهب في منتصف تعاملات السبت 6 يوليو 2024

ارتفاع كبير في سعر سبائك الذهب عيار 24 صباح السبت 6 يوليو 2024

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