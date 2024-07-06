السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب في منتصف تعاملات السبت 6 يوليو 2024

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب، استقر سعر جرام الذهب بحركة منتصف تعاملات اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2024. 

اقرأ التالي: الذهب بكام في محلات الصاغة (رابط مباشر)

الذهب، فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 24

(سجل  سعر الذهب عيار 24 نحو 3670 جنيها للجرام).

ماذا تعرف عن الذهب عيار 24؟

تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.

كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.

وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

اقرأ التالي: أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 28 يونيو 2024

الذهب، فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 21

(سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 3200 جنيه للجرام).

ماذا تعرف عن الذهب عيار 21؟

يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.

كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24. 

وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5% من الذهب و12.5٪ من السبائك.

اقرأ التالي: سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 وصلت لكام عاجل 

الذهب، فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 18

(سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 2750 جنيها للجرام)

ماذا تعرف عن الذهب عيار 18؟

الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

اقرأ التالي: بكام سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة؟

الذهب، فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2140 للجرام.

ماذا تعرف عن الذهب عيار 14؟

الذهب عيار 14 قيراطا هو مزيج من الذهب وبعض المعادن الأخرى مثل النحاس والحديد والنيكل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعر جرام الذهب أسعار الجنيه الذهب بكام دلوقتى أسعار الذهب بكام اليوم عاجل سعر الذهب الان اسعار الذهب عاجل فى مصر السبت 6 يوليو 2024 اسعار الذهب مباشر السبت الدهب بكام النهارده الدهب بكام عاجل اسعار الذهب فى محلات الذهب الذهب بكام النهارده اليوم اسعار الذهب اخر تحديث 6 يوليو 2024 أسعار الجنيه الذهب اليوم اخر تحديث الذهب اى صاغه الدهب بكام فى منصه اى صاغه

مواد متعلقة

ارتفاع كبير في سعر سبائك الذهب عيار 24 صباح السبت 6 يوليو 2024

البورصة المصرية.. قطاع البنوك يستحوذ على حركة تداولات الأسبوع المنتهى.. وخبراء سوق المال يوضحون أهمية الاستثمارات المباشرة في التنمية الاقتصادية

1.3 مليون سهم و96 ألف صفقة، مكاسب سوقية بحركة تداولات البورصة المصرية

مؤشر الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى في التداولات العالمية

هبوط عنيف لمؤشر الدولار الأمريكي في حركة التداولات

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 6 يوليو 2024

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم السبت 6 يوليو 2024

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب صباح اليوم السبت 6 يوليو 2024

الأكثر قراءة

تفاصيل واقعة اعتداء حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب

جمال شعبان يكشف سرا صادما عن سبب وفاة اللاعب أحمد رفعت

الكهرباء: وقف تخفيف الأحمال في يد المواطن

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 6 يوليو 2024

بعد التشكيك في مؤهلاته، تحرك برلماني حول معايير اختيار وزير التعليم الجديد

أبرزها تغيير مواعيد العمل، تعليمات كامل الوزير في لقائه بقيادات التنمية الصناعية

المنتقلون للعاصمة الإدارية على باب رئيس الوزراء!

10 صور ترصد جنازة اللاعب الراحل أحمد رفعت بمسقط رأسه في كفر الشيخ

منوعات

المزيد

الصين تطلق حملة جديدة لمكافحة السمنة لهذا السبب

شرط غريب لنجلي ستارمر قبل الإقامة في 10 داوننج ستريت، تفاصيل

ناسا ترصد مرور "قتلة الكوكب" قرب الأرض (فيديو)

تحذيرات من تزايد عدد التماسيح في إقليم أسترالي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم السبت فى الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 6 يوليو 2024

استقرار أسعار السكر في السوق اليوم السبت

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

الإعلامية لونا الشبل.. من شاشات الإعلام للسيدة الثانية للرئيس السوري (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الملح في المنام وعلاقتها بمواجهة الأزمات

الإفتاء توضح كيفية تحصين النفس من الفتن

تفسير حلم المسك في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية