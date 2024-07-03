الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شيخ الأزهر: نقدر الموقف الماليزي المناصر لحقوق الشعب الفلسطيني (صور)

رئيس وزراء ماليزيا
رئيس وزراء ماليزيا يستقبل شيخ الأزهر، فيتو

استقبل رئيس الوزراء الماليزي، داتؤ سري أنور إبراهيم، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وذلك في مستهل زيارته الرسمية؛ حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون العلمي والدعوي المشترك.

ورحب رئيس الوزراء الماليزي بشيخ الأزهر، مصرحا "إنه لشرف كبير لنا أن تلبي فضيلتكم دعوتنا بزيارة بلادنا ماليزيا، فنحن الشعب الماليزي نكن لكم قدرًا كبيرًا من التقدير والاحترام، لقد كان للأزهر الشريف -ولا يزال- تاريخ طويل في بلادنا؛ حيث كان -ولا يزال- منارة لنشر مختلف العلوم الإسلامية، ويحظى بثقة الشعب الماليزي ما جعله الوجهة الأولى لإيفاد أبنائنا لتلقي العلوم الشرعية.

وأعرب رئيس الوزراء الماليزي عن تقدير بلاده لرؤية فضيلة الإمام الأكبر ومواقفه المستنيرة، ومتابعته لتصريحات فضيلته في مختلف القضايا، لا سيما في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الأمة والاسترشاد بها، مضيفًا: إننا في ماليزيا نسعى لتعزيز تواجد الأزهر في بلادنا من خلال افتتاح المعاهد الأزهرية، وزيادة أعداد المبعوثين الأزهريين، وفتح المزيد من أبواب التعاون مع مؤسستكم العريقة، وتسليط الضوء على رسالة الأزهر، التي تقودها فضيلتكم والتي تتميز بالسماحة والوسطية ونبذ التطرف والتعصب المذهبي.

 تأييد ماليزيا لموقف شيخ الأزهر الرافض للعدوان

وأكَّد رئيس الوزراء الماليزي تأييد بلاده لموقف شيخ الأزهر الرافض للعدوان على غزة والمطالبة بالوقف الفوري لهذا العدوان الغاشم، وأن ماليزيا؛ حكومة وشعبا، تسترشد بخطابات شيخ الأزهر ومواقفه تجاه هذه المحنة، وأن صوت الأزهر يعبر تمامًا عن المآسي التي يتعرض لها إخواننا في غزة، مصرحا "ندعم موقفكم وكل تصريحاتكم الداعمة للقضية الفلسطينية بشكل علني في مختلف المحافل الدولية".  

من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن سعادته بزيارة ماليزيا، وتقديره لما وجده من حفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى عمق الروابط والعلاقات التي تربط الأزهر بماليزيا، وفي مقدمتها الطلاب الماليزيون الوافدون للدراسة في الأزهر، البالغ عددهم ٧٠٠٠ طالب تقريبًا، مشيرًا إلى أن طلاب ماليزيا يحظون برعاية خاصة في الأزهر، وقد أثبتوا استحقاقهم لهذه الرعاية بتميزهم وحرصهم على تحصيل العلوم والالتزام بالأخلاق والأداب.

وأشار إلى زيارته اليوم لمؤسسة دار القرآن جاكيم، وما لمسه من اهتمام بحفظة كتاب الله وتشجيعهم على تدبر وإدراك معانيه والتنافس في حفظه؛ حيث قرر الأزهر تخصيص عدد من المنح الدراسية السنوية للدراسة بجامعة الأزهر، تشجيعًا لهؤلاء الطلاب للاستمرار في حفظ كتاب الله والمواظبة على تحصيل العلوم النافعة، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يعول على خريجيه في ماليزيا لحمل راية السلام ومكافحة التطرف والتشدد ليكونوا سفراء للسلام في جنوب شرق آسيا.

 

كما أكد شيخ الأزهر تقديره للموقف الماليزي المناصر لحقوق الشعب الفلسطيني، ومطالبة ماليزيا بضرورة وقف العدوان وإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر، وأن هذا الموقف تلاقت فيه ماليزيا مع الأزهر، وتم تنسيق الجهود لتكثيف حملات الدعم وقوافل الإغاثة، والوقوف في وجه الظالمين المعتدين، مؤكدًا أن رسالة الأزهر هي نصرة المظلوم والدفاع عن حقوق المستضعفين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

فضيلة الإمام الأكبر أ د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف شيخ الأزهر حكماء المسلمين القرآن الكريم العاصمة الماليزية كوالالمبور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الأزهر الشريف رئيس الوزراء الماليزي

مواد متعلقة

4 صور ترصد الظهور الأول لـ أسامة الأزهري داخل وزارة الأوقاف

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول ‏للشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ"أبناؤنا في الخارج"

أول تعليق من أسامة الأزهري بعد توليه وزارة الأوقاف، ورسالة خاصة لمختار جمعة

أول تعليق من مفتي الجمهورية على تعيين أسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف

شيخ الأزهر يصل ماليزيا وسط استقبال رسمي مهيب (صور)

من برجي بتروناس التوأم إلى برج القاهرة.. كيف عزز الأزهر الشريف علاقة مصر بماليزيا؟.. وتفاصيل اللقاء الأول للطيب مع رئيس الوزراء الماليزي

شيخ الأزهر يهنئ المستشار أحمد عبود برئاسة مجلس الدولة

نائب رئيس جامعة الأزهر: إتاحة كل إمكانيات الجامعة لتحقيق رؤية مصر 2030

الأكثر قراءة

6 أقراص بـ 126 جنيها، هيئة الدواء توافق على زيادة سعر مضاد حيوي شهير

في أول تصريح صحفي له، محافظ بورسعيد الجديد يوجه رسالة إلى اللواء عادل الغضبان

بشرى من الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

أول تحرك من وزير الكهرباء الجديد لحل مشكلة انقطاع التيار

وزير الزراعة الجديد يزف بشرى سارة للفلاحين

أحمد حلمي: لو جالي عفريت الأحلام هاطلب منه 5 طلبات

الخميس 11 يوليو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

وزير الرياضة يفجر مفاجأة بشأن سيناريو حل أزمة المنتخب الأولمبي (فيديو)

منوعات

المزيد

ناسا تكشف حقيقة مشاهدة جسم فضائي مجهول مغطى بالفرو

15 مليون دولار تعويضًا لعائلة حامل توفيت في سجن أمريكي

هربوا من حر الصيف في بحيرة نفط، قصة مصرع 3 أشقاء في العراق

اكتشاف فيروسات عملاقة تحد من ذوبان الجليد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم الاربعاء

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

تعرف أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

المزيد
ads

انفوجراف

بعد توليه المنصب.. رسائل وزير التعليم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

ما حكم صرف مال للمتبرع بالدم على سبيل الهدية أو المكافأة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الشيطان في المنام وعلاقته بارتكاب أفعال غير مشروعة

المزيد
الجريدة الرسمية